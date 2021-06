Football-Traum ist vorzeitig wahr geworden

Das Salzburg Football Team, der Fusionsklub aus den Vorgängern Ducks und Bulls, fixierte mit einem 43:34 in Telfs bereits vorzeitig den Aufstieg in die höchste heimische Spielklasse, AFL. Zum Ende des Grunddurchgangs in zwei Wochen daheim planen die Städter in Maxglan noch eine große Party. Ehe das Play-off um die Silver Bowl beginnt.