Nur die Grünen wettern in OÖ gegen die Kickl-Wahl

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der rabiate FPÖ-Kurs auch in OÖ spürbar wird“, kommentiert Kaineder die Kür Kickls. Aus der oberösterreichischen SPÖ kam nichts in die Mailbox, dort musste man die Trauner Skandal-Geschichte (siehe Bericht rechts) „verdauen“. Auch in der ÖVP Oberösterreich herrschte Stille – was verwunderlich ist, da sich sowohl Parteichef Thomas Stelzer wie auch Parteimanager Wolfgang Hattmannsdorfer zuvor sehr kritisch über den „Kickl-Stil“ geäußert hatten und ein Hereinschwappen nach OÖ befürchteten.