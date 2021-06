Mit Tempo 111 durchs Ortsgebiet

In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei zahlreiche Geschwindigkeitsmessungen in der Stadt Salzburg durch. Dabei gingen den Beamten einige Raser ins Netz. In der Alpenstraße fuhren zwei Fahrzeuge statt der erlaubten 70 km/h mit 120 km/h und 115 km/h. In den Morgenstunden wurde bei der Kontrolle in der Innsbrucker Bundesstraße ein 18-jähriger Fahrzeuglenker stadtauswärts mit 111 km/h statt 50 km/h erwischt. Er hatte seinen Führerschein noch keinen Monat. Auch ein 27-jähriger Lenker fuhr in diesem Bereich zu schnell - mit 98 km/h.