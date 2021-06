Motorradlenker schwer verletzt

Ein 34-jähriger Motorradlenker aus dem Flachgau war am Samstagnachmittag von St. Gilgen (Flachgau) kommend in Richtung Mondsee gefahren, als er beim Abbiegen in die Kienbergwand Landesstraße stürzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.