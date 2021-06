Rettungsfahrzeug ging in Flammen auf

Gegen 19.05 Uhr war ein Rettungsfahrzeug der Leitstelle Weiz einsatzmäßig auf der B 72 in Richtung Graz unterwegs. Es befanden sich drei Rettungssanitäter und ein Patient, der in das LKH Graz überstellt werden sollte, im Fahrzeug. Im Bereich Untergreith, bei Straßenkilometer 24,4, kam es plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube. Der Lenker hielt das Fahrzeug sofort am Straßenrand an und die Insassen stiegen aus und entfernten sich vom Fahrzeug. Kurz darauf stand das Rettungsfahrzeug in Vollbrand.