„Silke hat oft geholfen, jetzt braucht sie Hilfe“

Als die Welserin im Jahr 2006 gerade dabei war, ihr Studium zu beenden und zu heiraten, brach plötzlich die Diagnose Multiple Sklerose über sie herein. Die gesundheitlichen Einschränkungen hielten sich zunächst in Grenzen, doch ein Wettlauf gegen die Zeit begann. Sedlak ist Mutter von zwei Kindern (9 und 11 Jahre). Lange versuchte die starke Mama mit unzähligen Ärzten, das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten: „Leider hat sich ihr Gesundheitszustand im Corona-Jahr so massiv verschlechtert, dass ihre einzige Chance auf ein selbstständiges Leben eine teure Stammzellentransplantation mit einer Chemotherapie in Moskau ist“, wandte sich die traurige Schwester Kerstin Pernica an die „Krone“. Sedlak kann nicht mehr gehen, sich nur noch in einem elektrischen Rollstuhl fortbewegen. Selbst das Tippen am Handy ist ihr nicht mehr möglich.