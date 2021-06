Das Schweigen beenden und auf das Leiden hinweisen

Kundgebung mit klarer Botschaft

Frauke Schacht (Wochenende für Moria) meint dazu: „Es ist wichtig, der Bevölkerung aufzuzeigen, dass an den Außengrenzen Europas Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Unsere Politik muss ihre Gleichgültigkeit beenden“. David Troppmair (SOS Balkanroute), der Hilfe vor Ort organisiert, betont, dass es nicht nur um Moria geht, sondern um alle großen Flüchtlingslager an den EU-Außengrenzen. „Die Lage ist erschreckend. Wir sind alle in der Verantwortung“. Für das Bündnis für Straßenkultur, das den Zusammenschluss von mehreren Kulturnetzwerken darstellt, ist die Kooperation ein logischer Schritt: „Unsere erste Veranstaltung ist eine Kundgebung mit einer klaren Botschaft zur Verantwortung. Mit der Fete de la Musique soll der öffentliche Raum in Innsbruck Jahr für Jahr aufblühen“, sagt Mesut Onay abschließend.