Längster Covid-Patient gab nach 14 Monaten auf

„Er wollte einfach nur, dass das alles ein Ende hat“

Davon habe er sich „nie wirklich erholt“, erklärte seine Frau Sue Kelk der „Daily Mail“. „Er wollte einfach nur, dass das alles ein Ende hat. Die Antibiotika hatten gewirkt, aber sein Geist war weg“, so die trauernde 63-Jährige. Sue sei zwar am am Boden zerstört gewesen, als ihr Gatte auf weitere Behandlung verzichtete, konnte der Entscheidung allerdings auch etwas Positives abgewinnen: „Es war so friedlich. Es war definitiv wichtig für ihn, es zu seinen eigenen Bedingungen zu tun.“