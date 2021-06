Schwankende Stimmung | Schwindlige Sparbücher

„Glaubst du, ist noch Platz bei euch?’’ Unzählige Male war diese Frage in den letzten Tagen zu hören, schreibt heute unser Sportchef Peter Frauneder. Die Antwort war nahezu immer: ,,Schwierig! Sehr schwierig!’’ Weil etwa beim Public Viewing der ,,Krone’’ im Wiener Prater wegen Corona maximal 650 Leute zusehen dürfen. Und es dort wie bei vielen anderen derartigen Veranstaltungen im Lande zumindest an den Tagen der Österreich-Spiele einfach keinen Platz mehr gibt. All die Fans, die eben bei Public Viewings oder auch einfach in Lokalen zusehen, fließen aber nicht in die Berechnung der TV-Quoten. Dennoch war das Spiel gegen die Niederlande mit einer durchschnittlichen Zuseher-Zahl von 1,543 Millionen Österreichs bislang meistgesehene Sportsendung in diesem Jahr. Noch vor echten Klassikern wie dem Nachtslalom von Schladming oder vor der Alpin-WM in Cortina. Aber wie schnell gerade im Fußball die Stimmung kippen kann, beweist die heutige Frage des Tages der “Krone". Weit weniger als die Hälfte der Leser glaubt demnach an den Aufstieg ins Achtelfinale. Vor dem 0:2 in Amsterdam waren es ob des Auftakterfolges über Nordmazedonien ungleich mehr. Wäre umso schöner, würde Teamchef Franco Foda und seiner Mannschaft am Montag gegen die Ukraine eines gelingen: Den Skeptikern zu zeigen, dass sie sich so richtig getäuscht haben!