Ausweichmanöver mit Sturz teuer bezahlt

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Straßwalchen, im Bereich Finsterloch, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Radfahrer Verletzungen erlitt. Tags darauf gab es in Salzburg-Schallmoos einen Crash, bei dem eine 30-jährige Radfahrerin mit einem Pkw kollidierte.