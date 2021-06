Sommer-Erlaubnis | Mit Kampf und Krampf

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Weil die Infektionszahlen in Österreich weiter deutlich fallen, können die nächsten Öffnungen im Juli sogar noch weiter gehen als ohnehin geplant bzw. angekündigt war, so dass wir das heute in der Schlagzeile „Im Sommer ist wieder fast alles erlaubt“ zusammenfassen. Sogar Clubs und Diskotheken dürfen am 1. Juli wieder öffnen, die Sperrstunde ist ab Juli Geschichte, auch die Maskenpflicht in der Gastronomie entfällt. Und was steckt hinter der Einschränkung „fast alles erlaubt“ in unserer Schlagzeile? Bis 22. Juli gelten noch Kapazitätsgrenzen in der Nacht-Gastro, die FFP-2-Maske hat zwar ausgedient, in Öffis und Geschäften muss aber weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und für so gut wie alle Bereiche gilt die 3-G-Regel. Am einfachsten erfüllbar: per Impfung. Und dann hat man die Sommer-Erlaubnis auch schon in der Tasche!