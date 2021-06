Parteitage vor der Tür: Optimismus und neue Ära

Wer tief stapelt, kann nicht so leicht enttäuscht werden. Das scheint das Motto der SPÖ-Chefin zu sein. Denn sie will sich an der Zustimmung der Mitgliederbefragung vom vergangenen Jahr messen. Damals waren 71,4 Prozent dafür, dass sie an der Parteispitze bleibt. Zum Vergleich: 2018 war Rendi-Wagner nach dem Rücktritt von Christian Kern beim Parteitag in Wels mit fast 98 Prozent an die SPÖ-Spitze gewählt worden.