Corona: Gekommen um zu bleiben ++ Mietautos teurer

Die Forschung sagt: Corona ist gekommen um zu bleiben, gleichzeitig fallen mit Juli fast alle Maßnahmen in Österreich: Auch Clubs und Bars dürfen wieder öffnen. Außerdem: Wenn ihr euch im Urlaub ein Auto mieten wollt, wird das bald wesentlich teurer. Im neuen „PUSH MAGAZIN“ mit Jakob Glanzner schauen wir uns unter anderem an um wie viel und warum das so ist.