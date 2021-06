Serien-Täter nach 140 Einbrüchen erwischt

Die Tatorte finden sich ausschließlich im Bezirk Zell am See: Dabei stiegen die Einbrecher vor allem in Tiefgaragen und Keller ein. Ins Visier nahmen sie vor allem teure Mountainbikes und E-Bikes und diverse Sportgeräte. Auch zwei Motorräder erbeuteten die Täter. Die Beute verscherbelten sie über das Internet. Einen Teil konnte die Polizei bei Hausdurchsuchungen sicherstellen. Motiv war Geldnot. Vier der 13 kamen auch ins Gefängnis.