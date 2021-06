Tag eins mit Katharina Ferner

Die aufgezeichneten Beiträge der 14 Autoren werden an den nächsten Tagen per Video eingespielt, nur die jeweils anschließende Jurydiskussion findet live vor Ort in Klagenfurt statt. Am Sonntag ab 11 Uhr werden von den sieben Juroren die Preise vergeben: der Gewinner erhält 25.000 Euro.