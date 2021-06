Gegenspieler nicht gesperrt: ÖFB sehr verwundert

Der Oberösterreicher ist froh, dass Arnautovic dem ÖFB-Team im abschließenden Gruppenspiel am Montag in Bukarest gegen die Ukraine wieder zur Verfügung steht. „Natürlich fehlt uns ein herausragender Akteur wie Marko auf dem Spielfeld, aber die Mannschaft ist mental so stark eingestellt, dass sie sicherlich alles geben wird, um das zu kompensieren“, meinte Windtner, der schon kurz nach der Landung in Amsterdam mit dem Team über das Urteil gesprochen hatte.