Schwimm-Asse kämpfen um Olympia-Tickets

„Jeder Kilometer ist ein gutes Training“

Dass sie sich sehr wohl in ein Vorhaben verbeißen kann, hat Enkner Mitte Mai bei den Europameisterschaften in Budapest bewiesen. Da trat sie über 5, 10 und 25 km an, danach im Becken über 800 und 1.500 m. So brachte sie es auf rund 100 m mehr als eine Marathon-Distanz für Läufer. „Bei meiner ersten EM wollte ich unbedingt auch im Becken schwimmen. Die 25 km waren eine spontane Entscheidung. Aber jeder Kilometer mehr ist ein gutes Training“, meinte Enkner über ihre Programmwahl trocken.

Für die zweifache EM-Zehnte wird es ihr erster im Meer bestrittener Bewerb. „Mit der Welle schwimmen und nicht dagegen“, weiß sie. Ihr Ziel ist, lange an der Spitzengruppe dranzubleiben. „Denn sobald man einmal abreißt, ist es ziemlich schwer, wieder Anschluss zu finden. Wenn du in einer Gruppe bist, hast du auch die Sogwirkung.“ Grundsätzlich gehe sie zuversichtlich in die harte Ausscheidung um Olympia: „Es könnte sich ausgehen, aber dafür müsste alles passen.“