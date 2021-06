Mit der „Krone“ gratis ins Museum

Das Land hat mit der "Steiermark Schau" ein neues Ausstellungsformat ins Leben gerufen. Die erste Ausgabe findet an vier Schauplätzen statt: Unter den Titeln "Was war" (Museum für Geschichte), "Wie es ist" (Volkskundemuseum), "Was sein wird" (Kunsthaus Graz) und "Wer wir sind" (mobiler Pavillon) wird die Vielfalt der Steiermark gezeigt.