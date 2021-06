Paragleiterin stürzte aus 30 Metern in die Tiefe

Dienstag gegen 13.45 Uhr klappte der Gleitschirm der 54-jährigen deutschen Paragleiterin beim Landeanflug in Pertisau plötzlich ein, worauf die Frau aus einer Höhe von etwa 30 Metern abstürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Zeugen setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.