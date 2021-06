Gemeinde übernimmt Pacht für Goldegger See

Ein Sommer ganz ohne Baden im örtlichen See drohte den Goldeggern. Denn Ende April lief, wie berichtet, der Pachtvertrag der Badeanstalt mit der Eigentümerfamilie aus – und wurde nicht verlängert. Nach „unerfüllbaren Forderungen“, wie die Badbetreiber berichteten, waren die Fronten zu verhärtet. Schließlich schaltete sich die Gemeinde ein – mit Erfolg! Nach wochenlangen, zähen Verhandlungen liegt endlich eine Einigung am Tisch. Am Dienstagabend fiel dazu der Beschluss der Goldegger Gemeindevertretung: Die Gemeinde wird neuer Pächter des Goldegger Sees.