Gutachten belastet angeklagten Masseur

Der Masseur selbst hatte sich bei seinem Prozess nicht geständig gezeigt, rechtfertigte sich dabei unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit seinen Behandlungsmethoden. Deshalb hatte die Richterin einen Experten beigezogen. Für Opfer-Anwalt Stefan Rieder steht nun fest: „Der Angeklagte hätte meine Mandantinnen nicht so behandeln dürfen.“ Drei Frauen hatten Vorwürfe gegen den angeblichen Profi erhoben: Sie berichteten der Polizei von sexuellen Belästigungen in Form von Berührungen an intimen Stellen. Eine 25-Jährige schilderte, dass sie sich für eine Knie-Behandlung nackt ausziehen habe müssen. Weitere mutmaßliche Opfer hatten sich durch die „Krone“-Berichte gemeldet. Der Prozess wird am 19. Juli fortgesetzt.