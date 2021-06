Brüder mussten Todessturz von Dach mitansehen

Am Samstag, 12. Juni, wollte ein 50-Jähriger aus Aschach an der Donau gemeinsam mit seinen beiden Brüdern und einem Nachbarn das Dach eines Stadels in Stroheim abdecken. Dabei trat er gegen 8:40 Uhr auf eine Dachlatte, die abbrach. Der 50-Jährige stürzte aus ca. sieben bis acht Metern auf den Erdboden und verlor sofort das Bewusstsein.