Influencer als Marketinginstrument für Startups

Die Kunst ist es deshalb, den passenden Werbepartner für sein Startup zu finden. Auch hier hat in den letzten Jahren eine deutliche Professionalisierung des Marktes stattgefunden. Die Agenturen bieten mittlerweile ganze Kataloge vollgefüllt mit Influencern an und es ist nahezu für jede Branche in jeder Preisklasse etwas dabei. Tools im Internet wie Buzzsumo, Upfluence oder Traackr stellen mit ihren umfangreichen Daten zu vielen Influencern ebenfalls eine große Hilfe dar, um den oder die Richtige zu finden.