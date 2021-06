Mit der „Krone“ auf Musical-Urlaub nach Steyr

Kulturbegeisterte werden sich über das Luxus-Paket zum Musikfestival Steyr freuen! Für 2 Personen geht’s nämlich von 22. bis 25. Juli ein Wochenende lang nach Steyr mit allem was dazugehört: Aufenthalt im 4-Sterne-Hotel Christkindlwirt, Stadtführung, Eintritt in die aktuelle Landesausstellung „Arbeit Wohlstand Macht“, Fahrt mit der Steyrtalbahn und am 24. Juli sind auch bereits 2 Plätze im Musical „Der Mann von La Mancha“ für Sie reserviert.