Skiverband verlängert mit Bischofshofen bis 2027

Entsprechend freudig blickt man auf beiden Seiten kommenden Highlights entgegen. Am 5. und 6. Jänner findet in Bischofshofen zunächst das Finale der Jubiläums-Vierschanzentournee (70. Auflage) statt. Am 8. und 9. Jänner stehen auf der Paul-Außerleitner-Schanze noch zwei weitere Weltcupbewerbe (Einzel- und Teamspringen) auf dem Programm.