Starter-Tickets für das Erzberg Adventure gewinnen

Das Warten hat bald ein Ende! Mitteleuropas größter aktiver Bergbau verwandelt sich bei den „Krone Adventure Days“ am 17., 18. und 24. Juli in eine gigantische Freiluft-Sportarena und in einen Abenteuerspielplatz für Laufsport- und Walking-Begeisterte. Den Berg spüren, das unverwechselbare Panorama der Eisenerzer Alpen genießen und sich wieder einmal richtig auspowern - für dieses unvergessliche Erlebnis kommen jedes Jahr begeisterte Outdoorsportler nach Eisenerz in die Steiermark - und nutzen diese einmalige Gelegenheit, denn das abenteuerliche Areal ist ansonsten für Privatpersonen unzugänglich.