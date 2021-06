Festival „Literatur findet Land“ in Neukirchen

Mit den berühmten Rauriser Literaturtagen (seit 1971) kann und will man sich nicht messen, deshalb gehen die Veranstalter von „Literatur findet Land“ in Neukirchen am Großvenediger ihren eigenen Weg. Sie wollen vor allem den einheimischen Autoren eine Bühne bieten, gern auch mit jungen Künstlern, die Mundart und Schriftsprache verknüpfen. Und man will – wie der Name schon sagt – die literarische Kluft zwischen Stadt und Land verkleinern. „Die Städte gelten als Sammelpunkt literarischer Bewegungen. Literatur wird daher oft mit Stadt gleichgesetzt“, weiß man beim 2019 gegründeten Festival (heuer von 17. bis 20. Juni).