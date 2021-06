Bub starb nach Magenspülung: Chefarzt verurteilt

Ein Arzt in Tschechien soll den Tod eines 15 Monate alten Kindes fahrlässig verursacht haben. Der Bub wurde im März von seinen besorgten Eltern ins Krankenhaus in Domazlice gebracht, nachdem er grüne Bohnen verschluckt hatte, die im rohen Zustand giftig sind. Der behandelnde Chefarzt (68) habe dem Kleinkind eine stark konzentrierte Kochsalzlösung verabreicht, um Erbrechen auszulösen. Wenige Stunden später sei der Bub an einer Gehirnschwellung gestorben.