Finanzielle Hilfe für Corona-Härtefälle

Besser spät als nie: Mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Salzburg hat die Landeshauptstadt einen Härtefallfonds beschlossen. Dabei fließen 200.000 Euro in die Unterstützung von zwei Betroffenen-Gruppen: 100.000 Euro werden für Kinder und Jugendliche, etwa für Nachhilfe oder Sommerbetreuung, zur Verfügung stehen. Damit will man Bildungsversäumnisse von Kindern in einkommensschwachen Familien aufholen.