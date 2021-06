Alles wie geplant mit dem Baumeister

Der Traum vom Haus

Eine gute Wohnqualität kann man nicht am Plan erkennen, sondern muss sie erleben. Mit einem / einer Baumeister*in an Ihrer Seite können Sie sich allerdings schon während der Planungsphase auf ein Zuhause freuen, das Ihre persönlichen Bedürfnisse widerspiegelt. Schon bei der Grundstückssuche kann Sie der Fachmann / die Fachfrau unterstützen, um den idealen Platz zu finden. Nach der gründlichen Analyse von Wünschen, finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten und der anschließenden Planung ist es für ein erfolgreiches Bauvorhaben entscheidend, Normen und Vorgaben von Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Förderstellen zu erfüllen. Unterschiedliche Pläne müssen eingereicht, Anträge ausgefüllt und technische Auskünfte gegeben werden. Mit der Unterstützung eines / einer Baumeister*in können Sie auch diesen Prozess zügig und damit kostensparend durchlaufen. In der Planungsphase berücksichtigt der Experte neben den individuellen Anforderungen an Wohnkomfort und Ästhetik auch die Funktionalität und das Energiekonzept Ihres neuen Zuhauses. Nur ein / eine Baumeister*in darf Gebäude jeder Art sowohl planen als auch ausführen und kann somit alle Leistungen aus einer Hand anbieten - vom Vorentwurf über die Kostenermittlung, Einreichplanung sowie Polier- und Detailplanung bis hin zur Leitung und Ausführung der Bauarbeiten.