Mit krone.at Tickets für Film-Highlights gewinnen

Für Gänsehaut ist beim vierten Film-Highlight (ab 18.6.) gesorgt. „Malasaña 32 - Haus des Bösen“ nimmt die Zuschauer mit in das Jahr 1976, in das Spanien der Franco-Zeit. Familie Olmedo zieht es aus einem Dorf hinein in die spanische Hauptstadt Madrid. Doch in das Haus, in das es die Familie verschlägt, hat sich - der deutsche Filmtitel verrät es bereits - das Böse eingenistet.