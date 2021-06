Paar flüchtete vor brennendem Topf in der Küche

Das Pärchen, ein 26-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau, wollten am Sonntagabend um 20 Uhr noch etwas kochen. Dazu stellten sie einen Topf mit Frittieröl auf den Herd. In einem unbeobachteten Moment entzündete sich das Öl plötzlich. Der Mann schaffte es noch, den Topf vom Herd zu ziehen und auf den Boden zu stellen. Danach ergriffen die beiden die Flucht, verließen die Wohnung und alarmierten die Feuerwehr. Diese rückte auch an und konnte die Flammen glücklicherweise rasch löschen. Die beiden Bewohner blieben unverletzt, wurden aber zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die Marktgemeinde Götzis hat ihnen eine Notunterkunft zur Verfügung gestellt.