Dieser Sieg dreht alles | Bejubelter Ex-Minister

Dieser Sieg dreht alles. Nordmazedonien? Im Fußball nicht gerade die ganz große Nummer - dachte man bis vor wenigen Wochen. Doch dann schlug diese Mannschaft in der WM-Qualifikation Deutschland in Duisburg mit 2:1. Seither war der Respekt in Österreich vor dem Auftaktgegner bei der EURO 2020 erheblich. Erst recht nach den mehr als mäßigen Leistungen unseres Teams in den Vorbereitungsspielen der letzten Monate. Was den Pessimismus noch weiter verstärkte: Österreich hat seit unendlich langen 31 Jahren, seit dem 19. Juni 1990, kein Spiel bei einem Fußball-Großereignis mehr gewonnen. Und bei Europameisterschaften haben wir schon gar nichts „gerissen“. Weder bei der EURO daheim 2008, noch 2016, als wir als Fast-Geheimfavorit nach Frankreich fuhren und uns schließlich eine kräftige Abfuhr holten. Und jetzt das! 3:1 gegen Nordmazedonien! In unserem heutigen „Krone“-EURO-Extra kommentiert das Vize-Sportchef Peter Moizi: „Ein Balsam für die rot-weiß-rote Kicker-Seele. Ein Sieg, der jetzt alles gedreht hat. Das Euphorie-Barometer klettert vor dem nächsten Match am Donnerstag in Amsterdam gegen die Niederlande in die Höhe.“ Wir freuen uns, wollen die Bäume noch nicht in den Himmel wachsen sehen. Aber schön wär's, wenn unser Team diesmal weiterkommt!