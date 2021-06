Walkner nach Schrecksekunde guter Zweiter

Teamkollege am Schlusstag schwer gestürzt

Eine brenzlige Situation gab es noch am Schlusstag, bei der sein KTM-Teamkollege Sam Sunderland mit hohem Tempo sehr schwer gestürzt ist. „Bei Kilometer 40 waren einige Schikanen die wir abgekürzt haben, plötzlich war ein drei Meter tiefes und relativ langes Loch mit einer ein Meter hohen Stufe auf der anderen Seite. Mit einem Speed von 115 km/h und der richtigen Spur hat man es gerade noch drüber geschafft. Das war extrem knapp und hat mir wieder ordentlich Respekt verschafft und die Augen geöffnet wie sehr wir uns alle am absoluten Limit bewegen. Beim Tankstopp haben wir Fahrer uns über diese Stelle unterhalten und wir alle hatten dieselbe Erfahrung, dass es um ein Haar katastrophal ausgegangen wäre. Leider haben wir dann erfahren, dass es Sam nicht über den Graben geschafft hat, schwer gestürzt ist und der Airbag angeblich noch schlimmeres verhindert hat. Genaueres über seine Verletzungen wissen wir noch nicht. Aber er hatte sehr, sehr viel Glück.“