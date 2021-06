Holländerin musste mit Helikopter gerettet werden

Das wandernde Ehepaar aus den Niederlanden nutzte das traumhafte Wetter am Samstag für eine Bergwanderung. Sie machten sich ins Albonagebiet am Arlberg auf. Um 12.45 Uhr mussten die beiden Urlauber ihren Ausflug aber frühzeitig abbrechen. Die 54-Jährige rutschte auf einem Schneefeld aus und verletzte sich dabei das Knie so unglücklich, dass an ein Weitergehen nicht mehr zu denken war. Die alarmierte Notärztin versorgte die Verletzte noch vor Ort, ehe der Helikopter die Holländerin ins Landeskrankenhaus Bludenz flog.