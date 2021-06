Psychologische Hilfe für Dänemarks Kicker

Der dänische Verband bietet seinen Spielern nach dem emotional belastenden Vorfall psychologische Hilfe an. „Es ist eine traumatische Erfahrung“, sagte Teamchef Kasper Hjulmand am späten Samstagabend. „Wir werden die nächsten Tage damit verbringen, so gut wie möglich daran zu arbeiten. Und natürlich gibt es professionelle Leute um uns herum.“