Heute ist auch für Teamchef Franco Foda „Zahltag“

Foda muss liefern, das weiß er, wissen auch jene, die ihn geholt haben: Das ÖFB-Präsidium, Sportdirektor Peter Schöttel, etc. - für alle steht viel auf dem Spiel. Läuft es wieder so schief wie 2008 und 2016, scheidet man wieder in der Vorrunde aus, dann ist die Ära Foda Geschichte. Und andere haben dann einiges zu erklären.