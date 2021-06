Die Zwangspause ist vorbei

So manches Mitglied hatte fast schon vergessen, wie es sich anfühlt mit der gesamten Musikkapelle aufzutreten. Seit vergangenem September durfte die Trachtenmusik Siezenheim nicht mehr in voller Besetzung spielen. Nun ist die Corona-Zwangspause vorbei: Am Samstagnachmittag marschierten die knapp 30 Musiker durch den Ort und gaben am Dorfplatz ein Konzert. „Die vergangenen beiden Wochen haben wir im Freien geprobt, damit wir die Abstandsregeln einhalten konnten und unsere Instrumente nicht noch einrosten“, sagt Sebastian Sturm mit einem Augenzwinkern.