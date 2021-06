„Nicht in der Politik, um neue Freude zu finden“

Christof Bitschi wurde am 11. April 1991 in Bludenz geboren. Nach der Matura an der HTL Rankweil studierte er Bau- und Umweltingenieurwissenschaften an der Uni Innsbruck. Seit 2017 ist er Geschäftsführer der Martin Bitschi Transporte GmbH in Brand. Seine politische Laufbahn startete Christof Bitschi 2009. 2013 wurde er zum Landesobmann des „Ring Freiheitlicher Jugend“ gewählt. 2014 zog er in den Vorarlberger Landtag ein. Im Juni 2018 folgte er Reinhard Bösch als Landesparteichef nach. Seit November 2019 ist er auch Klubobmann der FPÖ.