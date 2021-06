Causa Fußach: Wer trägt eine Mitverantwortung?

Eine ganz andere Meinung vertrat hingegen Landesrechnungshofspräsidenten Brigitte Eggler-Bargehr, die ebenfalls vor Ort war: Selbstverständlich hätte es auffallen müssen, dass in der Buchhaltung Wertpapiere in Höhe von rund acht Millionen Euro stehen. Ebenso müsse man kein Wirtschaftsprüfer sein, um festzustellen, dass für diese Papiere jeglicher Nachweis fehlte. Und nicht zuletzt, so Eggler-Bargehr weiter, dürfe man von einer Gemeindevertretung durchaus verlangen, über das seit immerhin 2014 geltende Spekulationsverbot Kenntnis zu haben.