Hier kommt Österreichs Team im Mannschaftshotel an

Der Aufstieg aus der Gruppenphase der EM ist vor dem Auftaktmatch am Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien das erklärte Ziel der österreichischen Nationalmannschaft. Heute ist der ÖFB-Tross von Innsbruck nach Bukarest geflogen - die „Krone“ war dabei, als David Alaba und Co. in Rumänien angekommen sind.