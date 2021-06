Die Erbek-Brüder gibts nicht nur in Sportklamotten

Familienunternehmen

Die Brüder eröffneten 2015 in Dornbirn ihr erstes Fitnessstudio, mittlerweile blicken sie stolz auf ein kleines Imperium mit insgesamt sechs EMS-Filialen. „Wir sind ein richtiges Familienunternehmen“, erklärt Ibrahim lächelnd. Auch in Sachen Mode sind sie sich einig: Es sollte bequem, aber auch trendy sein. „Die meisten Stunden am Tag verbringen wir in Sport- und Trainingsklamotten“, berichtet Harun.