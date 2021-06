Finanzlage als Chance bei Eigenheimfinanzierung

Niedrigzinsen und Inflation nutzen

Während Mieten an die Teuerung angepasst werden, werden Kreditzinsen im Vergleich dazu von der Inflation entwertet und damit auf lange Sicht billiger. Hinzu kämen steigende Immobilienpreise und Löhne. „Derzeit kann man mit einem Hypothekarkredit eher Vermögen aufbauen, als mit dem Geld am Sparbuch, in klassischen Rentenfonds oder Staatsanleihen“, ist Posselt überzeugt.