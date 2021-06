Gesetzesänderung: Flughafen kassiert 35 Millionen

Die Novelle des Flughafenentgeltegesetzes (FEG) soll einen massiven Einnahmenabsturz für die österreichischen Verkehrsflughäfen nach der Coronakrise verhindern. Nach dem nun erfolgten Ende der Begutachtungsfrist dürfte dies in den nächsten Wochen im Nationalrat beschlossen werden. Ohne Gesetzesänderung würden die Entgelte für den Flughafen Salzburg bis 2026 um 40 Prozent sinken, betonte Verkehrsstaatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) am Freitag am Salzburger Airport.