Eisbulle darf doch nicht zum Ausländer mutieren

Noch vor der außerordentlichen Generalversammlung am kommenden Dienstag wurde die neue Regelung, die sich an jener des internationalen Verbandes orientiert, abgesegnet. Der zufolge - am Beispiel Bozen - Italo-Kanadier oder -Amerikaner erst 480 Tage (oder 16 Monate) für die Südtiroler im Einsatz gewesen sein müssen, um am 60er-Kaderblatt nur um die zwei (nationaler Spieler) statt der vier Punkte zu zählen. So weit, so beschlossen.