Mit der „Krone“ und MSC eine Kreuzfahrt gewinnen!

Kreuzfahrt im Wert von ca. 3500 Euro gewinnen

Kreuzfahrt in der Sommersaison 2021 im westlichen oder östlichen Mittelmeer nach Wahl des Gewinners (und vorbehaltlich Verfügbarkeit und Rückbestätigung durch die Reederei) an Bord von MSC Grandiosa/MSC Seaside/MSC Seashore jeweils ab/bis Genua oder MSC Magnifica/MSC Orchestra jeweils ab/bis Venedig oder MSC Splendida, ab/bis Triest inklusive Parkplatz vor Ort am Hafen, acht Tage/sieben Nächte in einer Balkonkabine für zwei Personen, inklusive Vollpension, Minibar, Getränkepaket All Inclusive EASY, drei Landausflügen und Hotel Service Gebühren. Gesamtwert bis zu 3500 Euro. Der Gewinn ist nicht übertragbar und nicht auszahlbar.