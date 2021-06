13. Juni: Spaniens böse Blamage gegen Norwegen

Peter Moizi, Fußball-Trikot-Sammler aus Leidenschaft, stellvertretender „Krone“-Sportchef und „Comedy-Hirte“, erinnert sich in dieser Serie an legendäre Spiele des Weltfußballs. Auch am heutigen 13. Juni packt er legendäre Trikots aus. Heute vor 21 Jahren sorgten Jugoslawien und Slowenien bei der EM in den Niederlanden und Belgien für wahres Torspektakel, bei dem Zlatko Zahovic dreifach traf. Ebenfalls am 13. Juni 2000 blamierten sich die spanischen Kicker gegen Norwegen, wofür Raul und Co. in der Heimat böse abgewatscht wurden.