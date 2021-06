Stadt versteigert erstmals Fundgegenstände

Das Mitbieten ist ganz einfach: Auf der Homepage der Stadt (www.stadt-salzburg.at/fundabverkauf) kann man sich seit Mittwoch online für eine Besichtigung anmelden. Das ist Voraussetzung für das Mitbieten. Die Besichtigungen selbst finden dann ebenfalls am 29. Juni im halbstündlichen Takt gestaffelt von 9 bis 15 Uhr statt. Bis 15 Uhr können die Gebote in einem geschlossenen Kuvert abgegeben werden, um 15.30 Uhr wird dann das höchste Gebot verkündet. Die Bezahlung des gesamten Angebotsbetrages ist abzüglich einer vorher zu hinterlegenden Kaution (200 Euro) nach Zuschlag in bar zu bezahlen - die erworbenen Gegenstände sollen dann sofort alle mitgenommen werden.