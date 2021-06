Künstler beleben das Salzburger Stadtbild

Das Klangerlebnis in der Salzburger Kollegienkirche ist nahezu selbsterklärend – und passt perfekt in den sakralen Raum. Die kanadische Künstlerin Janet Cardiff lässt aus 40 kreisförmig angeordneten Lautsprechern in Dauerschleife ein Chorstück aus der Renaissance erklingen. Dabei ertönt aus jedem Lautsprecher genau eine Stimme. Die Besucher haben beim Flanieren – je nach Standort – die Wahl zwischen dem vollen Raumklang oder dem Gefühl, direkt neben einem der Chorsänger zu stehen (vom profunden Bass bis zum glockenhellen Sopran).