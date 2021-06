Druckmittel der MAN-Betriebsräte in der Schublade

Gibt es in den Gesprächen keine Annäherung, will man eine Feststellungsklage auf Einhaltung des Standortsicherungsvertrags bis 2030 einreichen! So kämpferisch gehen die MAN-Steyr-Betriebsräte Thomas Kutsam und Helmut Emler in die morgigen Sozialplanverhandlungen. In der heutigen Aufsichtsratssitzung wollen die Betriebsräte erreichen, dass auch mit anderen Interessenten geredet wird.